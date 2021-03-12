В России впервые за 17 лет снизилась ожидаемая продолжительность жизни

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,1 года — впервые с 2003 года. В 2021-м этот показатель составит 71,7 года. Об этом сообщил канал РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года.

Как сообщается, такое сокращение показателей произошло на фоне пандемии коронавируса. Возвращение на уровень 2019 года — более 73,3 года — станет возможным только к 2024-му и составит 73,6 года. В Правительстве России полгода назад рассчитывали довести показатели за 2024 год до 75,2 года. Правительство планирует добиться прироста населения к 2030 году в количестве 54,7 тысячи человек.