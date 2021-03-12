Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого
Воссоединение пушистиков стало одной из самых трогательных сцен.
Когда хозяева маленькой кошечки по имени Жизель узнали, что она ждёт котят, жизнь питомицы резко изменилась. Владельцы решили, что её потомство им не нужно, и собрались выбросить животное на улицу посреди зимы. Беднягу ждала страшная участь, но в её судьбу вмешалась 12-летняя девочка, которая отнесла хвостатую к соседям с мольбой о помощи.
Оттуда Жизель отправили в приют Chatons Orphelins Montréal, расположенный в Монреале, Канада. И вскоре на свет появился замечательный котёнок по кличке Пруно. Казалось, всё самое страшное позади, но внезапно маме-кошке стало хуже. Она перестала есть и не могла заботиться о малыше. Хвостатую доставили в ветклинику, где у неё нашли инфекцию, пишет The Dodo.
Жизель и Пруно пришлось провести время в разлуке, пока она выздоравливала и набиралась сил. Кошка очень тосковала по своему малышу и всё время его звала. А когда наконец увидела его снова, не смогла сдержаться: вся материнская нежность выплеснулась на крошку.
Когда они встретились, то сразу же друг друга узнали. Жизель была очень мила и ласкова и начала нежно его вылизывать
Вскоре маму и её малыша забрали из приюта. Они оказались в любящей семье, где получают столько любви и заботы, сколько нужно для настоящего счастья.
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