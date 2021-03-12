Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого

Когда хозяева маленькой кошечки по имени Жизель узнали, что она ждёт котят, жизнь питомицы резко изменилась. Владельцы решили, что её потомство им не нужно, и собрались выбросить животное на улицу посреди зимы. Беднягу ждала страшная участь, но в её судьбу вмешалась 12-летняя девочка, которая отнесла хвостатую к соседям с мольбой о помощи.

Оттуда Жизель отправили в приют Chatons Orphelins Montréal, расположенный в Монреале, Канада. И вскоре на свет появился замечательный котёнок по кличке Пруно. Казалось, всё самое страшное позади, но внезапно маме-кошке стало хуже. Она перестала есть и не могла заботиться о малыше. Хвостатую доставили в ветклинику, где у неё нашли инфекцию, пишет The Dodo.

Жизель и Пруно пришлось провести время в разлуке, пока она выздоравливала и набиралась сил. Кошка очень тосковала по своему малышу и всё время его звала. А когда наконец увидела его снова, не смогла сдержаться: вся материнская нежность выплеснулась на крошку.

Когда они встретились, то сразу же друг друга узнали. Жизель была очень мила и ласкова и начала нежно его вылизывать Сотрудники приюта

Вскоре маму и её малыша забрали из приюта. Они оказались в любящей семье, где получают столько любви и заботы, сколько нужно для настоящего счастья.

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