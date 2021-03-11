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Девушка нашла короб с умирающим котёнком и сделала всё, чтобы его сердце не перестало биться — видео

Кошечка выжила и стала красавицей благодаря усилиям своей спасительницы.

11 марта 2021, 06:55

Видео © TikTok / vciranni

30-летняя итальянка Ванесса Чиранни из ОАЭ занимается добрым делом — спасает бездомных животных. И недавно одно из них, обезвоженное, истощённое и едва живое, оказалось у неё на пороге. Вечером девушка услышала у входной двери звуки, напоминающие плачь. А когда вышла — её сердце едва не разорвалось.

Видео © TikTok / vciranni

Перед ней в коробке лежал крошечный грязный котёнок, который не шевелился, а только издавал душераздирающие звуки. Девушка подумала, что животное умирает. Она срочно отвезла его к ветеринару, боясь, что у бедняги инфекционный энтерит, который в народе называют кошачьей чумой. Её опасения не подтвердились, но выяснилось, что крошка ослепла и имела другие болезни.

Видео © TikTok / vciranni

Кошечка не двигалась и плакала без остановки, и это разбило мне сердце, когда я увидела её такой. Голос у неё тоже был странный, думаю, из-за обезвоживания

Ванесса Чиранни

Скриншот © TikTok / vciranni

Скриншот © TikTok / vciranni

Ванесса не могла бросить котёнка на произвол судьбы. Девушка забрала животное к себе и стала постепенно возвращать к жизни, пишет Newsflare. Малышка, которую назвали Амаль, что в переводе с арабского означает "надежда", набрала вес, научилась ориентироваться вслепую и стала привыкать к новому дому, где уже обитают три спасённые кошки. Хозяйка отмечает, что её питомица очень дружелюбна и всё время хочет обниматься. "Отказ от домашнего животного — это смертный приговор, они не привыкли выживать на улице", — заключила Ванесса, которая рассказала историю Амаль в своём тиктоке.

Туристки спасли в горах грязного кота, и теперь его счастливая мордочка — лучшая для них награда

Туристки спасли в горах грязного кота, и теперь его счастливая мордочка — лучшая для них награда

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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