Туристки спасли в горах грязного кота, и теперь его счастливая мордочка — лучшая для них награда

Летом 2019 года Надя Эль Батал из Берлина, Германия, путешествовала вместе с мамой по Румынии, где в маленькой деревушке в горах наткнулась на грязного и измождённого кота. Шерсть пушистика свалялась и висела сосульками, глаза слезились, он был голодным и грустным.

Фото © Facebook / Nadia El Batal

Туристки попытались выяснить судьбу животного. Оказалось, что его хозяйка умерла четыре года назад, а пушистик вынужден был жить на улице один, но так и не ушёл далеко от дома.

Фото © Facebook / Nadia El Batal

Не в силах бросить бедное животное, путешественницы отвезли его к ветеринару, где с кота наконец состригли грязную спутанную шевелюру. Глядя на лишившегося шерсти беднягу, Надя не выдержала. "Я начала плакать", — призналась девушка The Dodo. Она решила забрать пушистика Орфи домой.

Фото © Facebook / Nadia El Batal

Однако у Нади уже была кошка, и Орфи переехал жить к её маме, где девушка часто его навещала. Шло время, пушистик набирал вес, обрастал новой шерстью, и вскоре его было не узнать. Добрый и ласковый питомец заново научился доверять людям, а его круглая довольная мордочка стала лучшим доказательством того, что он снова живёт в любви.

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