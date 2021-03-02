Туристки спасли в горах грязного кота, и теперь его счастливая мордочка — лучшая для них награда
Пушистик скитался один и уже не надеялся на помощь.
Летом 2019 года Надя Эль Батал из Берлина, Германия, путешествовала вместе с мамой по Румынии, где в маленькой деревушке в горах наткнулась на грязного и измождённого кота. Шерсть пушистика свалялась и висела сосульками, глаза слезились, он был голодным и грустным.
Туристки попытались выяснить судьбу животного. Оказалось, что его хозяйка умерла четыре года назад, а пушистик вынужден был жить на улице один, но так и не ушёл далеко от дома.
Не в силах бросить бедное животное, путешественницы отвезли его к ветеринару, где с кота наконец состригли грязную спутанную шевелюру. Глядя на лишившегося шерсти беднягу, Надя не выдержала. "Я начала плакать", — призналась девушка The Dodo. Она решила забрать пушистика Орфи домой.
Однако у Нади уже была кошка, и Орфи переехал жить к её маме, где девушка часто его навещала. Шло время, пушистик набирал вес, обрастал новой шерстью, и вскоре его было не узнать. Добрый и ласковый питомец заново научился доверять людям, а его круглая довольная мордочка стала лучшим доказательством того, что он снова живёт в любви.
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