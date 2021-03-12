Масштабный пожар охватил здание бизнес-центра в Самаре — видео

Пожар в БЦ "Скала" в Самаре. Видео © LIFE

В Самаре загорелось здание торгово-офисного центра "Скала". Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по региону.

Площадь возгорания составила 150 м2. На данный момент огнём охвачены 2-й и 3-й этажи здания. Пламя перекинулось с козырька на припаркованные машины. Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент спасатели эвакуируют людей из здания.

В Нижегородской области недавно произошёл крупный пожар на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря.

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