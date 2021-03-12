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Масштабный пожар охватил здание бизнес-центра в Самаре — видео

Огонь бушует на втором и третьем этажах.

12 марта 2021, 08:36

Пожар в БЦ "Скала" в Самаре. Видео © LIFE

В Самаре загорелось здание торгово-офисного центра "Скала". Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по региону.

Площадь возгорания составила 150 м2. На данный момент огнём охвачены 2-й и 3-й этажи здания. Пламя перекинулось с козырька на припаркованные машины. Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент спасатели эвакуируют людей из здания.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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