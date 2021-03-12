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Постпред Крыма заподозрил Украину в подготовке провокации против России

Но она может выйти самому Киеву боком, считает Георгий Мурадов.

12 марта 2021, 04:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Анонсированный главой МИД Украины план из "трёх китов" по "возвращению" Крыма — часть подготовленной провокации против России. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

"Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в "стратегии", надо лишь прочитать российскую конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников", — сказал Мурадов в интервью РИА "Новости".

По его мнению, движение Украины "к краю пропасти" должно беспокоить страны, которые намерены поддержать эту провокацию. Постпред уверен, что, когда "огонь начнёт разгораться", власти Украины останутся в одиночестве.

"Трёх китов" Украины по возвращению Крыма назвали "сморщенными морскими коньками"

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Утверждённый украинский план с "тремя китами" ранее пояснил глава МИД Незалежной. Он дал понять, что Киев надеется на помощь Запада.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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