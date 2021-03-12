Провайдер сдал россиянина полиции из-за посещения "подозрительных сайтов"

Полицейские из Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Екатеринбурга из-за информации от его интернет-провайдера. Тот сообщил, что молодой человек якобы посещает "подозрительные сайты". Вадим Гуров сам описал эту историю на своей странице в "Фейсбуке".

Молодого человека задержали возле квартиры и предложили пообщаться. Тот сказал, что не против, однако для этого ему нужен адвокат. Гуров достал телефон — и в этот момент на него надели наручники, после чего отвезли в отделение.

"Мне объясняли, что к ним поступила информация от моего интернет-провайдера о том, что я регулярно захожу на подозрительные сайты, названия которых мне были незнакомы, и, вероятно, причастен к распространению запрещённых веществ. Кроме того, я пользуюсь неким приложением Wickr Me", — рассказал парень.

Он уверял, что не посещал подобных сайтов и не пользовался названным приложением, однако правоохранители утверждали, что посещали ресурсы именно с его IP-адреса. На просьбы сделать телефонный звонок стражи порядка, как утверждает Гуров, применяли силу. Ему также предложили разблокировать телефон и показать содержимое, раз ему нечего скрывать, но он отказался. После появления понятых Вадим Гуров согласился разблокировать мобильное устройство.

"Они продолжали копаться в нём, попутно склоняя меня к тому, чтобы я сознался, если в чём-то замешан, мол, так будет всем легче. И если я просто что-то употребляю, то проще сразу об этом сказать, так как им нужны не потребители, а распространители", — подчеркнул Гуров, добавив, что ему угрожали, что могут что-нибудь подкинуть.

После этого Гуров согласился на проведение обыска в своей квартире. Но ничего подозрительного у него не нашли. В итоге правоохранители ушли. Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил E1.ru, что такая история была. По его словам, у оперуполномоченных была информация о том, что Гуров может быть причастен к обороту запрещённых веществ. При этом он опроверг заявления о том, что правоохранители грубо себя вели и превышали должностные полномочия.

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