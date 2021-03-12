Стоимость безлимитного интернета в России оказалась в пять раз ниже среднемировой

Тариф с безлимитным интернетом в России в пять раз дешевле, чем средний по миру, и составляет 830 рублей. Такие результаты показало исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

"Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 4405,1 рубля, в России — 830 рублей", — цитирует РИА "Новости" выводы исследователей.

Средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в мире составила 189,8 рубля, в России — 24,6 рубля.

По мнению аналитиков, разница в цене связана с тем, что в большинстве стран тарифы переместились в премиальный сегмент, что обусловлено в первую очередь необходимостью монетизировать запуск сетей 5G. В России эти услуги являются опциональными и позволяют регулировать цену.

"Последовательный отказ от безлимитных тарифов как основы для продажи новых контрактов и подключения новых абонентов привёл к тому, что стоимость мобильного интернета в пересчёте на один гигабайт в России снизилась в полтора раза. При этом тарифы с безлимитным интернетом, даже с учётом подорожания на 38 процентов, стали самыми дешёвыми в мире", — прокомментировал такое положение дел руководитель Content Review Сергей Половников.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за последние 30 лет справилась с экономическим кризисом лучше, чем остальной мир. ВВП на фоне пандемии коронавируса снизился только на 3,1%, а глобальная экономика упала на 3,5%.

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