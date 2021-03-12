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Сотрудник НИИ в Екатеринбурге выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в здании и разбился насмерть

По данным Лайфа, он решил спасаться через окно, потому что огонь преградил ему путь к двери.

12 марта 2021, 08:59

Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ в Екатеринбурге. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android)

Пожар произошёл в здании Центрального НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге. Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, один из сотрудников учреждения выпрыгнул из окна на пятом этаже, спасаясь от огня, и разбился насмерть.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По его словам, загорелся один из офисов на пятом этаже. Площадь пожара составила 60 кв. м. 200 человек были эвакуированы. Один из сотрудников НИИ оказался прямо в центре пожара. Он попытался самостоятельно потушить пламя, но безуспешно. Поскольку огонь отрезал его от выхода, мужчина решил спастись через окно. В результате падения он погиб.

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А ещё Лайф рассказывал, что трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось горение на четвёртом этаже девятиэтажки. Из дома эвакуировали 150 человек, из них — 46 детей.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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