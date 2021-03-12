Сотрудник НИИ в Екатеринбурге выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в здании и разбился насмерть

Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ в Екатеринбурге. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android )

Пожар произошёл в здании Центрального НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге. Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, один из сотрудников учреждения выпрыгнул из окна на пятом этаже, спасаясь от огня, и разбился насмерть.

По его словам, загорелся один из офисов на пятом этаже. Площадь пожара составила 60 кв. м. 200 человек были эвакуированы. Один из сотрудников НИИ оказался прямо в центре пожара. Он попытался самостоятельно потушить пламя, но безуспешно. Поскольку огонь отрезал его от выхода, мужчина решил спастись через окно. В результате падения он погиб.