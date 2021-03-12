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В Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля

Дата и формат мероприятия окончательно не утверждены, но пока планируется, что президент выступит перед Федеральным собранием лично.

12 марта 2021, 09:16

Фото © Kremlin.ru

Точный формат послания президента Владимира Путина Федеральному собранию будет определён позже в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, он не подтвердил информацию Telegram-каналов об оглашении послания 7–8 апреля. По словам представителя Кремля, дата ещё не определена.

Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

"Пока не могу рассказать, как будет выглядеть и к чему готовиться. Точной даты не определено, и всё будет от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", проинформировал он.

Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию

Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию

Напомним, что накануне Владимир Путин лично сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. А недавно Лайф сообщал, что Путин может обратиться с ежегодным Посланием Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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