Кирилл Серебренников закрыл "Седьмую студию"

Кирилл Серебренников, который в феврале ушёл с поста художественного руководителя театра "Гоголь-центр", закрыл "Седьмую студию" — театральный проект, созданный им в 2012 году на основе собственного актёрско-режиссёрского курса в Школе-студии МХАТ. Об этом в пятницу сообщает Mash.

Напомним, что именно с "Седьмой студией" было связано громкое уголовное дело, по которому проходил сам Серебренников и ещё несколько человек. Фигуранты обвинялись по статье о мошенничестве в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Им вменялось хищение 133 млн рублей, выделенных студии на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Напомним, по делу о "Седьмой студии" продюсер Алексей Малобродский получил два года условно, а также штраф в 300 тысяч рублей. Самому же Серебренникову суд назначил три года условно и 800 тысяч рублей штрафа. По данным Mash, вскоре после приговора он подал в налоговую запрос о закрытии "Седьмой студии". Недавно налоговики одобрили запрос и окончательно закрыли организацию.

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