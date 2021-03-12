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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина

Президент и ранее отмечал, что сообщит, когда примет решение о прививке.

12 марта 2021, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин обещал сам сообщить, когда сделает прививку от коронавируса. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли Путин прививаться перед оглашением Послания Федеральному Собранию, которое может пройти очно.

"Не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщить, когда он привьётся", — отметил Песков.

Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что точный формат и дата послания президента будут определены позже в зависимости от эпидемиологической обстановки. Песков не подтвердил информацию Telegram-каналов о том, что мероприятие состоится 7–8 апреля.

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Напомним, что накануне Владимир Путин лично сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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