Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина

Президент РФ Владимир Путин обещал сам сообщить, когда сделает прививку от коронавируса. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли Путин прививаться перед оглашением Послания Федеральному Собранию, которое может пройти очно.

"Не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщить, когда он привьётся", — отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что точный формат и дата послания президента будут определены позже в зависимости от эпидемиологической обстановки. Песков не подтвердил информацию Telegram-каналов о том, что мероприятие состоится 7–8 апреля.



Напомним, что накануне Владимир Путин лично сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ.

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