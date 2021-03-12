Песков заявил, что Россия намерена создавать благоприятные условия для внутренних инвестиций

Государство намерено создавать наиболее благоприятные условия для того, чтобы инвестиции крупных российских компаний были направлены внутрь страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее совещание президента РФ Владимира Путина по мерам повышения инвестиционной активности.

"Государство собирается и обязано создавать наиболее возможные благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса. Только так эти инвестиции можно привлекать и никак по-другому", — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что перекладывать риски бизнеса на государственный бюджет — не совсем правильно. Однако, уточнил Песков, на протяжении всего рабочего процесса по данному вопросу с представителями бизнес-сферы будет вестись диалог.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам повышения инвестиционной активности. В ходе него глава государства посоветовал российским предпринимателям вкладывать средства внутри страны, а не держать их за границей.

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