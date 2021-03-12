Песков заявил, что Россия намерена создавать благоприятные условия для внутренних инвестиций
Однако перекладывать риски бизнеса на бюджет — не совсем правильно, считает он.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Государство намерено создавать наиболее благоприятные условия для того, чтобы инвестиции крупных российских компаний были направлены внутрь страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее совещание президента РФ Владимира Путина по мерам повышения инвестиционной активности.
"Государство собирается и обязано создавать наиболее возможные благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса. Только так эти инвестиции можно привлекать и никак по-другому", — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что перекладывать риски бизнеса на государственный бюджет — не совсем правильно. Однако, уточнил Песков, на протяжении всего рабочего процесса по данному вопросу с представителями бизнес-сферы будет вестись диалог.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам повышения инвестиционной активности. В ходе него глава государства посоветовал российским предпринимателям вкладывать средства внутри страны, а не держать их за границей.
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