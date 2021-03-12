В матрёшке из треш-шоу "Маска" в США узнали Алексея Воробьёва
Российского исполнителя опознали по тембру голоса.
Фрагмент из американского шоу "Маска". Видео © Dark Cosmo
Телепередача "Маска" популярна не только в России, но и в США. И нет так давно в одном из участников треш-шоу опознали певца Алексея Воробьёва, о чём сообщил ресурс Dark Cosmo.
Зрителям передачи всегда интересно, кто же скрывается за маской. И в участнике, который выступал в костюме матрёшки, по тембру голоса был опознан российский певец Алексей Воробьёв. Догадки подогревает и то, что исполнитель уже не первый год проживает в Штатах и помимо певческой деятельности снимается во многих местных фильмах и телесериалах.
Напомним, что не так давно в российском треш-шоу "Маска" была вскрыта фальсификация — в костюмах не всегда выступали звёзды.
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