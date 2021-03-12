В ОП оценили идею лишать пособий семьи, которые бедны только по документам

В Общественной палате РФ поддерживают идею того, чтобы пересмотреть выплаты на детей семьям, которые бедны только по официальным документам. Об этом Лайфу рассказала член Комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

"Мы часто видим такие семьи, которые официально не работают, но все вокруг знают, что у этих людей есть бизнес и они не платят налоги. Тогда эту помощь лучше перенаправить туда, где она действительно нужнее", — отметила она.

По словам Зимовой, в США уже давно существует статус семьи, которая нуждается в поддержке государства. К аналогичному опыту постепенно двигается и Россия, считает она.

"Конечно, здесь могут быть сложности. Например, муж работает на машине, а жена сидит дома с ребёнком-инвалидом, и ей тоже нужен автомобиль, чтобы его возить. Но и доходов семье не хватает. Я бы не ставила жёсткие рамки в таком плане. Важно и нужно понимать, что подход должен быть комплексным", — рассказала Зимова в беседе с Лайфом.

При этом она уверена, что подобные меры надо обсуждать отдельно с каждым субъектом РФ, поскольку в каждом регионе есть свои особенности, которые надо учитывать при назначении тех или иных льгот для семей.

Напомним, с инициативой проанализировать выплаты на детей семьям, которые бедны только по официальным данным о белом доходе, ранее выступило Министерство труда РФ. Лайф рассказывал о критериях, по которым предлагается определять такие семьи.

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