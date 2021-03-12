Цена на бензин в России побила исторический рекорд
В Минэнерго объяснили это обычным сезонным спросом.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Цена бензина Аи-92 выросла на торгах до 55,75 тысячи рублей за тонну. В последний раз подобный скачок наблюдался в мае 2018 года, когда данная марка топлива стоила 55,43 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Как пояснили ТАСС в Минэнерго, рост стоимости бензина и дизельного топлива на российских АЗС в первую неделю марта связан с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса.
А в начале года мы рассказывали, какое топливо подорожает больше всего. Также ранее власти ответили на опасения по поводу резкого роста цен на бензин.
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