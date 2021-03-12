Цена на бензин в России побила исторический рекорд

Цена бензина Аи-92 выросла на торгах до 55,75 тысячи рублей за тонну. В последний раз подобный скачок наблюдался в мае 2018 года, когда данная марка топлива стоила 55,43 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).