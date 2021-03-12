Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина

25-летняя жительница китайской провинции Чжэцзян в прошлом году вышла замуж. Однако семейное счастье было неполным без детей: Пинпин (имя изменено) в течение 12 месяцев не могла забеременеть. К тому же у неё никогда не было менструаций: когда китаянка училась в школе, врач сказал ей, что её организм просто медленнее развивается, а потом женщине уже было стыдно обращаться с такой проблемой.

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Тем не менее у Пинпин никогда не возникало сомнений в том, что она женщина, о чём свидетельствовали наружные половые органы. Но, когда она пришла в больницу с травмой лодыжки, случайно выяснилось, что у китаянки нет матки и яичников, зато есть мужская Y-хромосома. То есть Пинпин генетически является мужчиной, пишет Global Times. Тем не менее внутренние мужские половые органы у неё тоже отсутствовали — по мнению врача, они могли деградировать и атрофироваться. Медики провели тщательное обследование и вдобавок нашли у Пинпин врождённое заболевание, к которому могли привести близкородственные связи в семье.

Теперь одной из главных задач для Пинпин станет восстановление гендерной идентичности. Китаянке посоветовали в том числе обратиться к психологам. Медики считают, что проблема вскрылась так поздно из-за отсутствия должного полового воспитания в школах Поднебесной.

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