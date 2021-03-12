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Агата Муцениеце впервые прокомментировала роман с женатым режиссёром, поставив все точки над "i"

Актриса обратилась к подписчикам в сториз, где ответила на самый главный вопрос.

12 марта 2021, 09:44

Фото © Instagram / agataagata и sofya_karpunina

В последнее время личной жизни 32-летней Агаты Муцениеце уделяется особенное внимание. Теперь папарацци следуют за ней по пятам и документируют каждую её встречу с известным и — что немаловажно — женатым режиссёром Климом Шипенко, приписывая паре роман. Актриса никак не комментировала эту ситуацию, пока её не стали донимать собственные друзья.

Видео © Instagram / agataagata

Агата записала обращение к поклонникам в сториз, где объяснила, что очень уважает самого Клима и его творчество и, разумеется, надеется на отношения с ним — профессиональные. Ни о каких других же не может идти и речи. Актриса подчеркнула, что никогда бы не завела отношений с женатым человеком, потому что сама была женой и понимает, что это такое.

Фото © Instagram / agataagata и klim_shipenko

Фото © Instagram / agataagata и klim_shipenko

Не знаю, кто начал распространение этих слухов. Я сперва смеялась и шутила, но эта глупость обрела огромные масштабы. На всех фото и видео — не Клим Шипенко. Я никогда не буду заводить отношения с женатым мужчиной

Агата Муцениеце

Фото © Instagram / agataagata и sofya_karpunina

Фото © Instagram / agataagata и sofya_karpunina

Интрижку между Агатой и Климом опроверг и сам режиссёр, заявив, что на всех фото и видео совершенно точно не он. "Это не я на видео, меня там не было! <...> Там же наверняка лица не видно. Иначе этого просто не может быть!" — сказал мужчина по телефону журналистам КП. Ни о каком романе не слышала и жена Клима — Софья Карпунина, с которой режиссёр состоит в счастливом браке десять лет и воспитывает двух детей. Так что теперь фанаты подозревают, что возлюбленным Агаты может оказаться стоматолог Александр Соколенко.

Папарацци застукали, как Агата Муцениеце страстно целуется с известным режиссёром

Папарацци застукали, как Агата Муцениеце страстно целуется с известным режиссёром

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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