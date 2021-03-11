Миллионеры и копейке рады: как российские поп-звёзды получили помощь из госказны

2020 год для российских артистов выдался трудным: коронавирусные ограничения, отменённые концерты, редкие частные вечеринки и корпоративы. Представители шоубиза требовали от властей признать их пострадавшими от последствий пандемии и оказать помощь. В России запущена программа поддержки малого бизнеса, под которую и попали некоторые звёзды. Лайф разбирался, кто из артистов получил из бюджета помощь и насколько он реально в ней нуждался.

В прошлом году стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан), продюсер Иосиф Пригожин, певец Валерий Меладзе и юмористка Елена Воробей от имени корпоративного цеха сетовали на то, что шоубиз находится в глубоком финансовом кризисе. Из-за отмены выступлений артисты якобы лишились главных источников доходов. Мол, на жизнь не хватает, семьи бедствуют, персонал, музыкантов и техников содержать не на что.

— В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Народ (этого. — Прим. Лайфа) вообще не понимает! — возмущался отменой концертов Тарзан-Глушко.

Фото © Instagram / tarzan___official

Как выяснил Лайф, многие звёзды получили в 2020 году помощь от властей. В правительстве решили не выделять артистов в отдельную категорию пострадавших, а поддержали их как представителей малого бизнеса. Смысл такой схемы заключается в том, что ФНС от имени государства выплачивает каждому работнику ИП или малого предприятия один МРОТ, который сейчас составляет 12 тыс. рублей. За это владелец бизнеса обязуется исправно платить налоги и сохранить рабочие места.

Пока Тарзан сетовал на то, что не может порадовать поклонниц добрым стриптизом, на счета его супруги Наташи Королёвой, а вернее её ИП Порывай Наталии Владимировны, от ФНС России поступило более 145 тыс. рублей в виде господдержки. В июне 2020 года Королёва хвасталась новой защитной маской от дизайнера Татьяны Мельник. Знатоки утверждали, что стоимость отделанной драгоценными и полудрагоценными камнями маски якобы составляет 350 тысяч рублей.

Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Следует отметить, что семья Тарзана и Русалки ещё зарабатывала на аренде коммерческих помещений. В своё время Королёва обзавелась помещением в двухэтажном здании площадью 472,6 кв. метров на Мосфильмовской улице, где планировалось открыть "Музыкальный театр Наталии Королёвой". Однако там появился салон красоты. Королёва какое-то время занималась им сама, а затем сдала помещение в аренду. На беду Русалки недавно мэрия Москвы признала это здание самостроем и теперь намерена его снести.

Продюсер Иосиф Пригожин тоже оказался в списке тех, кому помогли налогоплательщики. Его ИП в июне получил два транша по 12 тыс. рублей. Следует отметить, что в июне 2020 года в Интернете появился ролик, в котором Пригожин передвигается за рулём нового редкого внедорожника Mercedes-Benz G-Класс AMG 6x6, который стоит около 30 млн рублей. Неизвестная женщина с голосом, похожим на его супругу Валерию, в шутку называет его дальнобойщиком. Пригожин в свою очередь отвечает ей, что, мол, сейчас время такое, и он поехал "бомбить". Одна заправка такой машины стоит почти девять тысяч рублей, а ежегодный налог — более 80 тыс рублей.

Кроме того, помощь в 750 тыс. рублей досталась и компании "Гуд фуд стайл", которая на 30% принадлежит ему и супруге Валерии (Перфиловой). "Гуд фуд стайл" — кейтеринг здорового питания.

Следует отметить, что с 2017 года Пригожин трудится гендиректором телеканала "Авто плюс". В 2019 году канал отчитался о выручке более чем в 200 млн рублей. Вряд ли финансовые результаты канала за 2020 год были хуже.

Фото © Instagram / valeriya

Певец Валерий Меладзе, чьё состояние оценивается в $3,2 млн, тоже получал господдержку в 2020 году. В июне ему перечислили 133 430 рублей. Непонятно, насколько артисту помогли эти деньги, учитывая, что он владелец торгового центра "Вантаж" в районе Восточное Бирюлёво кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей. Почти половину площади ТЦ арендует дискаунтер "Магнит". Ещё там снимают помещения ломбард, автошкола, парикмахерская и магазин низких цен "Фикс прайс". Официально "Вантаж" приносит певцу почти 15 млн рублей чистой прибыли в год, однако практика показывает, что не все владельцы коммерческой недвижимости горят платить налоги, поэтому реальные цены на аренду могут быть в разы выше.

Кроме того, артист подрабатывает и наёмным топ-менеджером. По данным СПАРК, с 2001 года и до недавнего времени он входил в состав совета директоров "Инвестторгбанка".

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

"Золотому голосу" России Николаю Баскову ФНС перечисляла на счета в виде господдержки около 440 тыс. рублей. Отметим, сам певец упоминался в рейтинге Forbes с личным состоянием в $6,5 млн.

Господдержка затронула и Василия Вакуленко, более известного как рэпер Баста. Его ювелирный магазин "Саинт боунс" получил почти 200 тыс. рублей, фирма "Базагаза" — почти 150 тыс. рублей, а компания "Газгольдер-Марк" ещё 25 тыс. рублей.

Рэпер владеет семью фирмами, работающими в самых разных сферах: от непосредственно зрелищно-развлекательной до торговли ювелирными изделиями и прочими непродовольственными товарами. Все они демонстрируют хорошую выручку. Рекордсменом здесь является "Базагаза", в 2019 году выручившая более 100 млн рублей.

Следует отметить, что Баста считается одним из самых богатых рэперов в России с доходом около $7 млн в год. В недавнем интервью он признался, что за каждое выступление получает примерно 70 тыс. евро. А 19 февраля 2021 года он купил новенький Mercedes-Benz S-класса: S350d стоимостью около 13 млн рублей.

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В списках получателей господдержки оказался и шоумен Павел Воля: более 70 тыс. рублей от ФНС досталось его магазину одежды "Воля веар". Стоит отметить, фирма открылась лишь в августе 2019-го, а к концу года её выручка уже составила больше 2,5 млн рублей.

Ещё одно микропредприятие Павла — "Где шоу" — предоставляет услуги по бронированию и прочую сопутствующую деятельность. В 2019 году компания выручила почти 1,2 миллиона рублей. Фирма получила от государства помощь в 24 тыс. рублей.

Фото © Instagram / pavelvolyaofficial

Лайф выяснил, что Воля как артист сам обращался за помощью, получив около 25 тыс. рублей. При этом шоумен — совладелец пакета акций успешного проекта Comedy Club, а его личное состояние Forbes оценил в $2,5 млн.

Самый богатый российский музыкант 2020 года по версии Forbes Сергей Шнуров с группой зарабатывает в среднем $150 тыс. за частный концерт или корпоратив. Но гонорары артиста за выступление могут доходить до $300 тыс. и выше. В 2018 году доходы Шнурова оценивались в $13,9 млн, в 2020 году уже меньше — $8,8 млн. При этом он сумел добиться выплаты себе 24 тыс. рублей из бюджета как индивидуальный предприниматель.

По 12 тыс. рублей также получали от государства явно не бедствующие поп-звёзды Егор Крид, Дима Билан, Григорий Лепс, рэпер Тимати и Сергей Лазарев. Помощь оказывали и музыкантам, единственным источником доходов которых является собственное творчество. Среди них, например, Владимир Пресняков, певица Слава.

Особняком на этом фоне выглядит история 47-летнего певца Александра Ломинского. Российский эстрадный певец, поэт, композитор и актёр также обращался за субсидией, но, в отличие от коллег по сцене, получил единственную выплату в мае прошлого года — 12 130 рублей. Впрочем, это не уберегло его от замораживания счетов со стороны налоговиков и процедуры личного банкротства.

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