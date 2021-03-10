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Папарацци застукали, как Агата Муцениеце страстно целуется с известным режиссёром

В пабликах, посвящённых знаменитостям, начали расходиться снимки актрисы и её нового ухажёра.

10 марта 2021, 12:09

Фото © Instagram / agataagata

Поклонники 32-летней актрисы театра и кино Агаты Муцениеце долго ломали голову над тем, что происходит в личной жизни их кумира. В прошлом году она раскрыла подробности брака с актёром Павлом Прилучным, который, по её словам, много пил и был агрессивен по отношению к ней и детям. После громкого развода все говорили в основном о новом романе Прилучного и Мирославы Карпович, а Агата лишь отмалчивалась.

Фото © Telegram / Светские хроники

Фото © Telegram / Светские хроники

И вот наконец-то журналистам удалось приоткрыть завесу тайны над тем, что происходит в жизни Муцениеце. Судя по всему, фанатам, надеявшимся на воссоединение бывших супругов, ловить больше нечего. Ведь папарацци засняли актрису на свидании с известным 37-летним режиссёром и актёром Климом Шипенко. Парочка наслаждалась театральной постановкой, когда их заметили фотографы.

Фото © Instagram / agataagata

Фото © Instagram / agataagata

Мужчина известен российскому зрителю по таким работам, как "Текст", "Холоп" и "Салют-7". У Клима за спиной два брака — и оба с актрисами, в каждом у режиссёра рождался ребёнок. Со своей второй женой Соней Карпуниной мужчина живет уже десять лет и, судя по соцсетям, пара души друг в друге не чает. Новость о романе Клима и Агаты показалась странной и продюсеру актрисы, у которой "Стархит" попросил комментарий.

Справа — Клим Шипенко и его жена Соня. Фото © Instagram / klim_shipenko

Справа — Клим Шипенко и его жена Соня. Фото © Instagram / klim_shipenko

О своей личной жизни Агата не распространяется, держит её в секрете. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет

Мариам Андреевская

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