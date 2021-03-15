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Категорий: 18

"Пришло время делом помочь стране": Певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму

Артист планирует выдвигаться от одного из подмосковных округов.

15 марта 2021, 09:11
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

Российский певец, композитор и поэт Денис Майданов в беседе с Лайфом подтвердил, что будет участвовать в выборах в Госдуму. По словам заслуженного артиста РФ, решение баллотироваться он принял в 2020 году.

"Скажем так, я очень много до этого говорил в своих песнях, и там моя позиция по жизни максимально отражена. Решил, что теперь время пришло не только словом, но и делом помочь своей стране", — указал исполнитель.

Как уточнил музыкант, он будет выдвигаться от Одинцовского одномандатного избирательного округа, в котором проживает.

"Есть большое желание помочь и своему округу, и нашей родине. В частности, в области молодёжной политики и культуры", — поделился Майданов.

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Ранее Лайф сообщал, что российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы. С партией он пока не определился, но озвучил варианты.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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