Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму от своего округа

Парламентарий поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за то, что он когда-то поверил в неё.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).

"Не буду скрывать, губернатор Московской области (Андрей Воробьёв) видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", — приводит слова Пушкиной РИА "Новости".

Депутат добавила, что в настоящее время раздумывает над вопросом участвовать или нет в выборах в Госдуму. Она также поблагодарила Воробьёва за то, что он когда-то поверил в неё.

Парламентарий отметила, что получила бесценные уроки и поняла: депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему.