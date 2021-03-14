Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму от своего округа

Парламентарий поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за то, что он когда-то поверил в неё.

14 марта 2021, 21:18
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).

"Не буду скрывать, губернатор Московской области (Андрей Воробьёв) видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", — приводит слова Пушкиной РИА "Новости".

Депутат добавила, что в настоящее время раздумывает над вопросом участвовать или нет в выборах в Госдуму. Она также поблагодарила Воробьёва за то, что он когда-то поверил в неё.

Анатолий Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы

Анатолий Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы

Парламентарий отметила, что получила бесценные уроки и поняла: депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о нецелесообразности переноса голосования.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Оксана Пушкина предложила отслеживать перемещения скопинского маньяка с помощью GPS-трекера

3 марта, 12:08

Партия Меркель объяснила худшие в истории результаты на региональных выборах в Германии

сегодня в 20:47

Алиев: Конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории

сегодня в 20:13
adult

В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку — видео

сегодня в 20:31

Операторы сотовой связи угрожают повышением цен, а мы знаем 4 способа сократить расходы

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1