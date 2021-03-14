Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму от своего округа
Парламентарий поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за то, что он когда-то поверил в неё.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).
"Не буду скрывать, губернатор Московской области (Андрей Воробьёв) видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", — приводит слова Пушкиной РИА "Новости".
Депутат добавила, что в настоящее время раздумывает над вопросом участвовать или нет в выборах в Госдуму. Она также поблагодарила Воробьёва за то, что он когда-то поверил в неё.
Парламентарий отметила, что получила бесценные уроки и поняла: депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему.
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