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Регион
Опубликовано 15 марта 2021, 00:07
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"Вышел с разбитым сердцем": Крид признался Тимати, что был влюблён сразу в двух финалисток шоу "Холостяк"

Артист посетовал, что на шоу нельзя было выбрать сразу обеих девушек.

Крид признался Тимати, что был влюблён сразу в двух финалисток шоу "Холостяк". Видео © Instagram / timatiofficial

Певец Егор Крид рассказал, что в финале шестого сезона шоу "Холостяк" выбирал между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. В беседе с Тимати артист признался, что был влюблён в обеих участниц и выбор дался ему сложно.

"Меня проект сильно ранил. Я после него вышел с разбитым сердцем. И потом жесть была. Я стою на крыше, мне надо выбрать, а у меня к ним одинаковые чувства. И вот тебе — выбери одну, а вторая должна развернуться, как дура плакать и в платье уходить. Выбрать двух ты не можешь", — поделился Крид на видео, опубликованном в инстаграме Тимати.

В итоге заветное кольцо артист вручил Клюкиной. Тем не менее пара разошлась. Позже девушка стала женой топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. Свадьбу молодые сыграли на озере Комо в Италии.

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Тимати же после расставания с Анастасией Решетовой станет главным героем восьмого сезона "Холостяка". За сердце рэпера в том числе будет бороться модель, которую не отличить от его бывшей.

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Юлия Коновалова
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