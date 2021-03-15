"Вышел с разбитым сердцем": Крид признался Тимати, что был влюблён сразу в двух финалисток шоу "Холостяк"

Певец Егор Крид рассказал, что в финале шестого сезона шоу "Холостяк" выбирал между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. В беседе с Тимати артист признался, что был влюблён в обеих участниц и выбор дался ему сложно.

"Меня проект сильно ранил. Я после него вышел с разбитым сердцем. И потом жесть была. Я стою на крыше, мне надо выбрать, а у меня к ним одинаковые чувства. И вот тебе — выбери одну, а вторая должна развернуться, как дура плакать и в платье уходить. Выбрать двух ты не можешь", — поделился Крид на видео, опубликованном в инстаграме Тимати.