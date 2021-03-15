"Вышел с разбитым сердцем": Крид признался Тимати, что был влюблён сразу в двух финалисток шоу "Холостяк"
Артист посетовал, что на шоу нельзя было выбрать сразу обеих девушек.
Крид признался Тимати, что был влюблён сразу в двух финалисток шоу "Холостяк". Видео © Instagram / timatiofficial
Певец Егор Крид рассказал, что в финале шестого сезона шоу "Холостяк" выбирал между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. В беседе с Тимати артист признался, что был влюблён в обеих участниц и выбор дался ему сложно.
"Меня проект сильно ранил. Я после него вышел с разбитым сердцем. И потом жесть была. Я стою на крыше, мне надо выбрать, а у меня к ним одинаковые чувства. И вот тебе — выбери одну, а вторая должна развернуться, как дура плакать и в платье уходить. Выбрать двух ты не можешь", — поделился Крид на видео, опубликованном в инстаграме Тимати.
В итоге заветное кольцо артист вручил Клюкиной. Тем не менее пара разошлась. Позже девушка стала женой топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. Свадьбу молодые сыграли на озере Комо в Италии.