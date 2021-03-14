В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку — видео

Кадры издевательства над собакой были опубликованы в группе "Типичные Березники". Женщина, снявшая видео, рассказала, что живодёр сначала бил пса кулаками и ногами, а потом загнал в сугроб возле чужой машины. На замечание он просто отмахнулся и сказал, что "так надо". Убежать несчастный питомец не мог, ведь всё это время хозяин держал его на поводке.