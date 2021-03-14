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Категорий: 18

В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку — видео

На требование прекратить издевательства живодёр отмахнулся и сказал, что "так надо".

14 марта 2021, 20:31

В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку. Видео © Соцсети

ГУ МВД РФ по Пермскому краю проверит информацию о жестоком обращении с животным, опубликованную в соцсетях. На кадрах видео мужчина избивает собаку, которую держит на поводке.

"В отделе полиции по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы регионального ведомства.

Кадры издевательства над собакой были опубликованы в группе "Типичные Березники". Женщина, снявшая видео, рассказала, что живодёр сначала бил пса кулаками и ногами, а потом загнал в сугроб возле чужой машины. На замечание он просто отмахнулся и сказал, что "так надо". Убежать несчастный питомец не мог, ведь всё это время хозяин держал его на поводке.

Под Иркутском живодёр расстрелял в упор собаку и протащил её на тросе за машиной — видео

Под Иркутском живодёр расстрелял в упор собаку и протащил её на тросе за машиной — видео

Пользователей соцсетей возмутило бессердечие поступка мужчины. Они выразили надежду, что в скором времени его найдут и накажут.

Ранее в Магнитогорске бездомную собаку выбросили с балкона многоэтажки.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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