В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку — видео
На требование прекратить издевательства живодёр отмахнулся и сказал, что "так надо".
В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку. Видео © Соцсети
ГУ МВД РФ по Пермскому краю проверит информацию о жестоком обращении с животным, опубликованную в соцсетях. На кадрах видео мужчина избивает собаку, которую держит на поводке.
"В отделе полиции по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы регионального ведомства.
Кадры издевательства над собакой были опубликованы в группе "Типичные Березники". Женщина, снявшая видео, рассказала, что живодёр сначала бил пса кулаками и ногами, а потом загнал в сугроб возле чужой машины. На замечание он просто отмахнулся и сказал, что "так надо". Убежать несчастный питомец не мог, ведь всё это время хозяин держал его на поводке.
Пользователей соцсетей возмутило бессердечие поступка мужчины. Они выразили надежду, что в скором времени его найдут и накажут.
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