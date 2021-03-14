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Алиев: Конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории

Баку и Ереван начали переговоры об открытии коммуникаций.

14 марта 2021, 20:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории, теперь пришло время смотреть в будущее и начинать сотрудничество и развитие региона.

Глава государства отметил, что придаёт большое значение визиту европейского гостя, поскольку ОБСЕ – организация, напрямую привлечённая к разрешению противостояния между Баку и Ереваном.

"Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Думаю, что последние четыре месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно", — подчеркнул Алиев, его слова приводятся на официальном сайте президента.

В Кремле заявили о реализации всех договорённостей по Карабаху

В Кремле заявили о реализации всех договорённостей по Карабаху

Лидер Азербайджана добавил, что страна уже начала восстановление территорий, разрушенных во время конфликта. По его словам, предстоят масштабные работы по реконструкции. Также были начаты переговоры с Арменией об открытии коммуникаций, что является частью совместного заявления.

"Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить её в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому", — заключил Алиев.

Ранее 11 и 12 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Обсуждались в частности практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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