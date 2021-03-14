Алиев: Конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории, теперь пришло время смотреть в будущее и начинать сотрудничество и развитие региона.

Глава государства отметил, что придаёт большое значение визиту европейского гостя, поскольку ОБСЕ – организация, напрямую привлечённая к разрешению противостояния между Баку и Ереваном.

"Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Думаю, что последние четыре месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно", — подчеркнул Алиев, его слова приводятся на официальном сайте президента.

Лидер Азербайджана добавил, что страна уже начала восстановление территорий, разрушенных во время конфликта. По его словам, предстоят масштабные работы по реконструкции. Также были начаты переговоры с Арменией об открытии коммуникаций, что является частью совместного заявления.

"Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить её в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому", — заключил Алиев.

Ранее 11 и 12 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Обсуждались в частности практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях.

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