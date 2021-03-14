Рухнувшая с крыши глыба льда мгновенно убила жителя Петрозаводска — видео

Рухнувшая с крыши глыба льда убила жителя Петрозаводска. Видео © VK / rk_karelia

Житель Петрозаводска погиб после того, как с крыши дома на него обрушилась глыба льда. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Карелия.

Мужчина в момент её падения стоял на крыльце дома, от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Инцидент запечатлела уличная камера наблюдения, видео опубликовано в соцсетях. Очевидцы также зафиксировали место происшествия, на кадрах видны довольно большие куски льда, упавшие с крыши, и кровь на ступеньках.

Карельский новостной портал "Республика" пишет, что погибший находился на работе и подметал крыльцо, когда сверху обрушился лёд. Когда мужчина упал, к нему сразу бросились прохожие и вызвали медиков, но спасти жителя Петрозаводска не удалось. Сейчас его семья ищет свидетелей трагедии и намеревается наказать виновных.

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