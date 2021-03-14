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Стало известно, сколько денег заработал лыжник Большунов по итогам Кубка мира

Спортсмен стал безоговорочным победителем общего зачёта и второй раз подряд получил "Большой хрустальный глобус".

14 марта 2021, 19:07
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российский лыжник Александр Большунов получил 219 500 швейцарских франков (17,3 миллиона рублей) по итогам завершившегося в воскресенье Кубка мира. Об этом сообщается на сайте Международной лыжной федерации.

Спортсмен уверенно занял первое место в общем зачёте и второй раз в карьере стал победителем Кубка мира. В последней гонке на 50 километров в Швейцарии он пришёл к финишу шестым.

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Вторым по заработанным призовым стал главный соперник Большунова — норвежец Йоханнес Клебо (76 тысяч швейцарских франков), третьим — ещё один россиянин, Иван Якимушкин (57 725). Также в топ-10 вошли Денис Спицов, Артём Мальцев и Глеб Ретивых.

Ранее в воскресенье россиянка Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования на 30 километров свободным стилем. В общем зачёте Кубка мира она стала второй, пропустив вперёд американку Джессику Диггинс.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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