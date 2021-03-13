Норвежцы повержены: Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Российский спортсмен привёз ближайшим преследователям более 18 секунд.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине завершился масс-старт на 15 километров классическим стилем. Победителем стал россиянин Александр Большунов, который взял уверенный реванш у своего главного соперника. Норвежец Йоханнес Клебо финишировал только через восемнадцать с лишним секунд после нашего спортсмена.
Большунов ушёл в отрыв за несколько километров до финиша. В итоге ни Клебо, ни его соотечественник Пол Голберг, финишировавший третьим, не смогли навязать борьбу россиянину.
Напомним, Клебо был дисквалифицирован по итогам гонки на 50 километров классическим стилем в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Соревнования прошли 7 марта. Россиянин Александр Большунов лидировал, однако у самой финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо. После этого его обогнал и Клебо, и другой норвежец — Эмиль Иверсен. Рассмотрев инцидент, судьи дисквалифицировали Клебо, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов.
Лыжные гонки. Энгадин, Швейцария. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль
- Александр Большунов (Россия) — 34.07,1
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — +18,4
- Пол Голберг (все — Норвегия) — +18,9
- Йенс Бурман (Швеция) — +20,0
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +21,2
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