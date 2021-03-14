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Сильнейшая песчаная буря обрушилась на страны Персидского залива — видео

Она длится все выходные, но уже идёт на спад.

14 марта 2021, 18:59

На территорию Персидского залива пришла очень сильная песчаная буря, сопровождаемая крайне высокими температурами и сильным ветром. Пользователи Сети продолжают активно делиться постами и видеокадрами с места событий.

Буря накрыла государства Залива, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн и другие. Жители региона изнывали от аномально сильной жары, которая сменилась холодным фронтом. Небо было закрыто песком и пылью, здания и транспорт в городах — тоже в песке. Видимость снизилась до минимальных значений.

Часть рейсов в странах Залива была отменена, приняты дополнительные меры предосторожности для гражданской и военной авиации. Несмотря на постепенное возвращение погоды к норме, в регионе наблюдается сильный ветер и снижение температуры воздуха.

Словно в кино. Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря — видео

Словно в кино. Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря — видео

Лайф ранее сообщал об огромном песчаном облаке из Сахары, которое движется в сторону Европы и может добраться до Санкт-Петербурга.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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