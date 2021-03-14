Сильнейшая песчаная буря обрушилась на страны Персидского залива — видео
Она длится все выходные, но уже идёт на спад.
На территорию Персидского залива пришла очень сильная песчаная буря, сопровождаемая крайне высокими температурами и сильным ветром. Пользователи Сети продолжают активно делиться постами и видеокадрами с места событий.
Incredible #SaudiArabia #sandstorm #desert pic.twitter.com/BgEPBNf3RL— ORPAS (@orpascorp) March 13, 2021
Буря накрыла государства Залива, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн и другие. Жители региона изнывали от аномально сильной жары, которая сменилась холодным фронтом. Небо было закрыто песком и пылью, здания и транспорт в городах — тоже в песке. Видимость снизилась до минимальных значений.
Sandstorm arrives Kuwait as citizen records at Abdaly area stating lack of visibility.#kuwait #sandstorm #staysafe #headlinekwt pic.twitter.com/IvRjlvkMOt— headline.kwt® (@HeadlineKwt) March 12, 2021
Часть рейсов в странах Залива была отменена, приняты дополнительные меры предосторожности для гражданской и военной авиации. Несмотря на постепенное возвращение погоды к норме, в регионе наблюдается сильный ветер и снижение температуры воздуха.
#Riyadh#today#sandstorm#strom pic.twitter.com/3rKwtFwfKC— SALMAN KHAN Salaar(sallubhai) (@SKHAN1110) March 13, 2021
Лайф ранее сообщал об огромном песчаном облаке из Сахары, которое движется в сторону Европы и может добраться до Санкт-Петербурга.
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