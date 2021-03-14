"Я тебе шею сломаю": бывшая сожительница бизнесмена рассказала о похищении их годовалой дочки — видео

Бывшая сожительница бизнесмена рассказала о похищении их годовалой дочки. Видео © LIFE

Бывшая сожительница бизнесмена Рулана Тутушева рассказала Лайфу о похищении их общей годовалой дочери из квартиры в Москве.

По словам Ольги, один из похитителей был её покупателем на Авито, 2 марта он связался с ней, представился Сергеем и собирался приобрести мотоамуницию. Женщина не хотела, чтобы он заходил к ней домой и думала устроить примерку во дворе возле машины, но детей оставить было не с кем. Тогда мужчина предложил на минутку подняться в квартиру. Это насторожило, но не вызвало сильной реакции.

"Как только он перешагнул порог, я увидела, что с верхнего этажа быстро-быстро перемещается что-то чёрное, прямо молниеносно. Я дверь не успела захлопнуть. Неизвестный мне мужчина схватил меня за шею сзади, начал душить, совершил захват правой рукой, левую зачем-то засунул мне под одежду", — рассказала экс-возлюбленная бизнесмена.

Ольге удалось краем глаза разглядеть второго человека, им оказался отец ребёнка. Женщина просила его успокоиться и не делать ничего.

"Я ему сказала: "Рулан, успокойся, всё нормально. Не надо этого делать", - но уже не могла, потому что амбал начал меня душить. Сказал: "Будешь дёргаться, я тебе сейчас шею сломаю", — поделилась мать годовалой девочки.

Экс-сожитель пробежался по всем комнатам, осмотрел их на наличие посторонних людей, а третий участник похищения держал дверь, чтобы на шум не прибежали соседи. Потом отец схватил плачущего ребёнка и понёс к двери, напугал старшую дочь, девочка бросилась в коридор за сестрой. Мужчина отступил, ударил малышку головой о стену. Крошка закричала ещё громче, и похититель выскочил в подъезд.

Напомним, это уже второй случай в этой семье за два года. Пара никогда не была в браке, однако во время совместной жизни у неё родился ребёнок. После очередного конфликта женщина забрала дочь и съехала от возлюбленного, не сообщив нового адреса. Тогда мужчина выследил и буквально выхватил дочку из рук её матери, после чего скрылся. В результате состоялся суд, девочка осталась с мамой.

Авторы