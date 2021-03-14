Один человек погиб в результате пожара в квартире в центре Москвы

Один человек погиб в результате пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар вспыхнул на третьем этаже жилого здания. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС обнаружили в квартире пострадавшего в тяжёлом состоянии, спасти его не удалось.

Ещё один пожар в Москве ранее произошёл в доме № 9 на набережной Новикова-Прибоя. Один человек погиб.

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