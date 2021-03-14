Один человек погиб в результате пожара в квартире в центре Москвы
Пожар удалось потушить.
Фото © Pixabay
Один человек погиб в результате пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пожар вспыхнул на третьем этаже жилого здания. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС обнаружили в квартире пострадавшего в тяжёлом состоянии, спасти его не удалось.
Ещё один пожар в Москве ранее произошёл в доме № 9 на набережной Новикова-Прибоя. Один человек погиб.
Выбор редакции
В московском батутном центре со скалодрома сорвался ребёнок
"Тикать надо отсюда!": Огненный фонтан забил из газовой скважины под Краснодаром — видео
Под Волгоградом трое детей провалились под лёд, один ребёнок погиб
В ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне
Смолов вновь забил за "Локо", а "Краснодар" одержал первую в 2021 году победу
Комментариев: 0