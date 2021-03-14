В Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения — видео
Люди самостоятельно эвакуировались из загоревшегося транспортного средства.
Рейсовый автобус загорелся прямо во время движения на Восточно-Объездной дороге в районе горнолыжного комплекса Nord Star в Мурманске. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
"В 19:11 мск поступил сигнал о возгорании рейсового автобуса. Предварительно, один пострадавший, водитель, передан бригаде скорой медицинской помощи", — рассказали в управлении.
Пассажиры самостоятельно эвакуировались из загоревшегося автобуса и даже попытались начать его тушить. На месте уже работают сотрудники пожарно-спасательной части. Причины произошедшего уточняются.
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