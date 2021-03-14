Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения — видео

Люди самостоятельно эвакуировались из загоревшегося транспортного средства.

14 марта 2021, 17:41

Рейсовый автобус загорелся прямо во время движения на Восточно-Объездной дороге в районе горнолыжного комплекса Nord Star в Мурманске. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"В 19:11 мск поступил сигнал о возгорании рейсового автобуса. Предварительно, один пострадавший, водитель, передан бригаде скорой медицинской помощи", — рассказали в управлении.

Пассажиры самостоятельно эвакуировались из загоревшегося автобуса и даже попытались начать его тушить. На месте уже работают сотрудники пожарно-спасательной части. Причины произошедшего уточняются.

Пассажирский автобус выгорел дотла на трассе в Краснодаре — видео

Пассажирский автобус выгорел дотла на трассе в Краснодаре — видео

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП с грузовиком и легковушкой под Екатеринбургом погибло пять человек, в числе которых двое детей.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1