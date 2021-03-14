Пассажирский автобус выгорел дотла на трассе в Краснодаре — видео
По словам очевидцев, люди успели выбежать из горящего транспортного средства.
Пассажирский автобус выгорел дотла на трассе в Краснодаре. Видео © Instagram/chp_yuga
В Краснодаре, на Беговой улице, дотла сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 48. В пресс-службе краевого ГУ МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы утром 14 марта.
По словам очевидцев, водитель и пассажиры успели выбежать из горящего автобуса. Приехавшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 35 кв. м. Они быстро справились с огнём, но автобус к этому моменту успел сгореть. В результате ЧП никто не пострадал.
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