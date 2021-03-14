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В России выявили 10 083 новых случая коронавируса

Количество выздоровевших от ковида за сутки возросло на 9232 человека.

14 марта 2021, 09:23
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За минувшие сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением ковида. Таким образом, с начала пандемии недуг в стране подхватило 4 390 608 человек.

По числу новых случаев заражения лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Количество выздоровевших от ковида за сутки возросло на 9232 и достигло 3 995 129. Скончалось за минувшие 24 часа 395 пациентов с коронавирусом. Всего от ковида с начала пандемии в России умерло 92 090 больных.

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Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности антиковидной вакцины "Спутник V" для людей всех возрастов. Гинцбург сообщил также, что в стране начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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