Диетолог развеял популярный миф о салате из огурцов и помидоров
Медик отметил при этом, что полезнее всего растущие над землёй продукты.
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Сочетание огурцов и помидоров в салате не представляет опасности, вопреки распространённому мифу, потому что в течение дня человек съедает много разных продуктов и в организме они всё равно "смешиваются". Об этом заявил диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
"Блажь это всё, можно есть и огурцы, и помидоры. Можно есть всё, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землёй. За исключением чеснока и лука", — сказал он у себя на YouTube-канале.
А ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об опасности холестерина. По его словам, переизбыток холестерина вреден для человека (по аналогии с любым дисбалансом в организме), но есть холестерин и безопасный.
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