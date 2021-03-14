Диетолог развеял популярный миф о салате из огурцов и помидоров

Сочетание огурцов и помидоров в салате не представляет опасности, вопреки распространённому мифу, потому что в течение дня человек съедает много разных продуктов и в организме они всё равно "смешиваются". Об этом заявил диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

"Блажь это всё, можно есть и огурцы, и помидоры. Можно есть всё, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землёй. За исключением чеснока и лука", — сказал он у себя на YouTube-канале.