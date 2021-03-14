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Названы пять действенных способов улучшить сон: дело не только в постели

Учёные говорят, что вредит организму не только недосып, но и когда человек спит больше обычного.

14 марта 2021, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Спать нужно не только много, но и хорошо. К такому выводу пришли зарубежные учёные и рассказали на сайте Sleep Health, как улучшить процесс сна.

Обратить внимание на его продолжительность. Если спать менее пяти часов в сутки, то это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении. Недосып, кстати, может привести к развитию психических заболеваний.

Эксперты рассказали, почему важно отказываться от смартфона перед сном

Эксперты рассказали, почему важно отказываться от смартфона перед сном

Но учёные заявили, что привычка "досыпать" также негативно влияет на общее состояние организма, поскольку может вызвать чувство "разбитости". Кроме того, врачи развеяли миф о пользе алкоголя перед сном. По их версии, он поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится. На замену спиртному лучше перед сном пить тёплое молоко или травяной чай. А ещё лучше отказаться от просмотра телевизора, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина. Гаджетов это тоже касается.

Но, если уж очень интересно посмотреть в телефон, то ранее Лайфу сомнолог объяснила, как настроить режим сна с помощью смартфона. Она напомнила, что режим Night Shift не полностью устраняет световое воздействие на человека от устройства, и его польза равна лишь 60%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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