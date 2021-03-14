Названы пять действенных способов улучшить сон: дело не только в постели
Учёные говорят, что вредит организму не только недосып, но и когда человек спит больше обычного.
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Спать нужно не только много, но и хорошо. К такому выводу пришли зарубежные учёные и рассказали на сайте Sleep Health, как улучшить процесс сна.
Обратить внимание на его продолжительность. Если спать менее пяти часов в сутки, то это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении. Недосып, кстати, может привести к развитию психических заболеваний.
Но учёные заявили, что привычка "досыпать" также негативно влияет на общее состояние организма, поскольку может вызвать чувство "разбитости". Кроме того, врачи развеяли миф о пользе алкоголя перед сном. По их версии, он поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится. На замену спиртному лучше перед сном пить тёплое молоко или травяной чай. А ещё лучше отказаться от просмотра телевизора, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина. Гаджетов это тоже касается.
Но, если уж очень интересно посмотреть в телефон, то ранее Лайфу сомнолог объяснила, как настроить режим сна с помощью смартфона. Она напомнила, что режим Night Shift не полностью устраняет световое воздействие на человека от устройства, и его польза равна лишь 60%.
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