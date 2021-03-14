Названы пять действенных способов улучшить сон: дело не только в постели

Спать нужно не только много, но и хорошо. К такому выводу пришли зарубежные учёные и рассказали на сайте Sleep Health , как улучшить процесс сна.

Обратить внимание на его продолжительность. Если спать менее пяти часов в сутки, то это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении. Недосып, кстати, может привести к развитию психических заболеваний.

Но учёные заявили, что привычка "досыпать" также негативно влияет на общее состояние организма, поскольку может вызвать чувство "разбитости". Кроме того, врачи развеяли миф о пользе алкоголя перед сном. По их версии, он поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится. На замену спиртному лучше перед сном пить тёплое молоко или травяной чай. А ещё лучше отказаться от просмотра телевизора, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина. Гаджетов это тоже касается.