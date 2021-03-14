Сакура в Японии зацвела почти на две недели раньше срока

В Токио стартовал сезон цветения сакуры. Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что в этом году цветы начали распускаться почти на две недели раньше положенного срока.

Цветы распустились на контрольном дереве, которое растёт в синтоистском святилище Ясукуни. Согласно среднегодовым значениям, обычно сакура в Токио начинает цвести 25–26 марта. Учитывая обстоятельства, специалисты прогнозируют пик цветения в этом году на 22 марта, который продлится почти до конца месяца.

А ранее Лайф сообщал, что в Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали по меньшей мере 30 человек.

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