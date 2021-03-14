Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сакура в Японии зацвела почти на две недели раньше срока

Пик цветения прогнозируется на последнюю неделю марта.

14 марта 2021, 07:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Токио стартовал сезон цветения сакуры. Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что в этом году цветы начали распускаться почти на две недели раньше положенного срока.

Цветы распустились на контрольном дереве, которое растёт в синтоистском святилище Ясукуни. Согласно среднегодовым значениям, обычно сакура в Токио начинает цвести 25–26 марта. Учитывая обстоятельства, специалисты прогнозируют пик цветения в этом году на 22 марта, который продлится почти до конца месяца.

В Японии появится министр по одиночеству

В Японии появится министр по одиночеству

А ранее Лайф сообщал, что в Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали по меньшей мере 30 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Снимавший фильмы о допинге в России немецкий журналист назвал абсурдом допуск россиян на Олимпиаду

20 февраля, 03:28

Комик в костюме Джокера решил сразиться за пост губернатора в Японии

вчера в 09:27

Европе предрекли Frexit на фоне пандемии коронавируса

сегодня в 07:18

Названы пять действенных способов улучшить сон: дело не только в постели

сегодня в 07:51

Сын рассказал удивительную историю, как своим рождением спас папу от встречи в башнях-близнецах

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1