В Японии появится министр по одиночеству
В стране на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост числа самоубийств.
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В Японии появится должность министра по противодействию одиночеству и изоляции, об этом сообщает издание Sankei.
Премьер-министр Ёсихидэ Суга назначил на этот пост главу Министерства по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуши Сакамото, который теперь будет совмещать две сферы деятельности.
Появление новой должности обусловлено тем, что в Японии на фоне пандемии коронавируса усилилась социальная разобщённость граждан и возросло число самоубийств. За минувший год этот показатель увеличился на 3,7%.
Сакамото заявил, что в конце месяца он соберёт экстренный форум, чтобы обсудить комплекс мер, направленных на преодоление социальных последствий пандемии.
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