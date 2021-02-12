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В Японии появится министр по одиночеству

В стране на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост числа самоубийств.

12 февраля 2021, 03:49

Фото © Pixabay

В Японии появится должность министра по противодействию одиночеству и изоляции, об этом сообщает издание Sankei.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга назначил на этот пост главу Министерства по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуши Сакамото, который теперь будет совмещать две сферы деятельности.

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Появление новой должности обусловлено тем, что в Японии на фоне пандемии коронавируса усилилась социальная разобщённость граждан и возросло число самоубийств. За минувший год этот показатель увеличился на 3,7%.

Сакамото заявил, что в конце месяца он соберёт экстренный форум, чтобы обсудить комплекс мер, направленных на преодоление социальных последствий пандемии.

Напомним, ранее психолог Сергей Ланг назвал боязнь одиночества самым главным страхом россиян.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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