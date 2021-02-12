В Японии появится министр по одиночеству

В Японии появится должность министра по противодействию одиночеству и изоляции, об этом сообщает издание Sankei.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга назначил на этот пост главу Министерства по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуши Сакамото, который теперь будет совмещать две сферы деятельности.

Появление новой должности обусловлено тем, что в Японии на фоне пандемии коронавируса усилилась социальная разобщённость граждан и возросло число самоубийств. За минувший год этот показатель увеличился на 3,7%.

Сакамото заявил, что в конце месяца он соберёт экстренный форум, чтобы обсудить комплекс мер, направленных на преодоление социальных последствий пандемии.

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