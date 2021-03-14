Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием
Глава государства пожелал ей здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Президент РФ Владимир Путин и Наина Ельцина. Фото © Kremlin
Российский лидер Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину с 89-м днём рождения и отметил, что её просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
"Вы щедро наделены ценными человеческими качествами — искренностью, добротой, отзывчивостью, всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе", — приводятся в телеграмме слова президента.
Путин выразил ей уважение за активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина. Российский лидер пожелал Наине Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алфёрову с 70-летним юбилеем и пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.
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