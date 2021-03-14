Врачи рассказали, как безопасно привиться от коронавируса во время соблюдения поста

Прививаться от коронавируса во время соблюдения Великого поста нужно с особой осторожностью и только в том случае, если в организме присутствует необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ. Об этом рассказала диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

"Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, в том числе и белки, просто не животного, а растительного происхождения, в этом случае, если человек ничем не болеет, возможна вакцинация и на фоне поста", — рассказала она в беседе с ТАСС.

Если же человек соблюдает строгий пост, то потребуется консультация врача, поскольку в данном случае нагрузка на организм очень большая. Из-за отсутствия определённых продуктов нарушается белковый обмен, а белок — это главный компонент при выработке антител к коронавирусу.

Кроме того, специалист посоветовала отказаться от соблюдения поста тем, кто переболел коронавирусом в средней или тяжёлой форме. По словам Бурляевой, нередко болезнь оставляет следы в виде осложнений на желудочно-кишечный тракт, поэтому ограничение себя в тех или иных продуктах может усугубить ситуацию.

Напомним, сегодня православные христиане встречают Прощёное воскресенье. По религиозной традиции в церквях проходит богослужение, а миряне на протяжении всего дня просят прощения друг у друга. После этого начинается Великий пост, который в этом году продлится с 15 марта по 1 мая.

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