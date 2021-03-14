BioNTech создала альянс фармкомпаний для увеличения производства вакцины от коронавируса в Европе
Ранее AstraZeneca подтвердила, что не сможет поставить обещанные Евросоюзу 10 миллионов доз в первом квартале 2021 года.
Фото © Twitter / BioNTech_Group
Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических фирм для увеличения объёмов производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Союз из 13 предприятий может стать спасательным кругом для Европы и остального мира на фоне значительной нехватки вакцин и новой волны распространения инфекции.
BioNTech, которая объединилась с Pfizer Inc. для производства и распространения своего препарата, пригласила к участию в альянсе в том числе Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. В планах создать два миллиарда доз вакцины до конца 2021 года.
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Большинство участников союза базируются в Европе, однако экспортные ограничения и сложные цепочки поставок при таком количестве партнёров могут затруднить достижение цели, признали в немецкой компании.
Европейский союз борется с нехваткой вакцин, поскольку производители не выполнили своих обязательств по поставкам. Британско-шведская фармацевтическая фирма AstraZeneca подтвердила 12 марта, что не сможет передать Евросоюзу обещанные 10 миллионов доз в первом квартале. Это связано с более низкими, чем ожидалось, объёмами производства.
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