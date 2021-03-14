Более 400 работников Tesla заразились коронавирусом с тех пор, как Илон Маск демонстративно открыл завод в разгар пандемии

Около 450 работников компании Tesla заразились коронавирусом с мая 2020 года, после того как генеральный директор Илон Маск демонстративно открыл завод во Фримонте, штат Калифорния, вопреки введённым ограничениям. Об этом сообщает The Independent.

Спустя месяц после возобновления работы сотрудников заверили, что инфекция не циркулирует на предприятии. Главный специалист по безопасности Лори Шелби писала, что в июне не было зафиксировано ни одного случая передачи CoViD-19.

Тем не менее, согласно диаграмме на сайте PlainSite, в период с мая по декабрь 2020 года в Департамент здравоохранения округа Аламида поступили сообщения о 450 случаях ковида на заводе Tesla. Только в декабре зарегистрировали 125 заразившихся.

Компания и Министерство здравоохранения пока не прокомментировали ситуацию. По данным СМИ, в марте-апреле 2020 года численность сотрудников на заводе в Калифорнии составляла около 10 тысяч человек. Таким образом, за девять месяцев заразилось 4,5% работников.

Напомним, 11 мая 2020 года Маск неожиданно объявил в "Твиттере", что вновь открывает завод, несмотря на закрытие всего округа из-за коронавируса. Изобретатель предлагал арестовать его прямо в цеху и в итоге добился разрешения на работу предприятия. За несколько недель до этого гендиректор Tesla ставил под сомнение серьёзность пандемии и называл нарушающими права человека ковидные ограничения.

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