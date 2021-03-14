Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Более 400 работников Tesla заразились коронавирусом с тех пор, как Илон Маск демонстративно открыл завод в разгар пандемии

Изобретатель добился возобновления деятельности предприятия 11 мая 2020 года.

14 марта 2021, 00:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Около 450 работников компании Tesla заразились коронавирусом с мая 2020 года, после того как генеральный директор Илон Маск демонстративно открыл завод во Фримонте, штат Калифорния, вопреки введённым ограничениям. Об этом сообщает The Independent.

Спустя месяц после возобновления работы сотрудников заверили, что инфекция не циркулирует на предприятии. Главный специалист по безопасности Лори Шелби писала, что в июне не было зафиксировано ни одного случая передачи CoViD-19.

Тем не менее, согласно диаграмме на сайте PlainSite, в период с мая по декабрь 2020 года в Департамент здравоохранения округа Аламида поступили сообщения о 450 случаях ковида на заводе Tesla. Только в декабре зарегистрировали 125 заразившихся.

Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска за его твиты

Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска за его твиты

Компания и Министерство здравоохранения пока не прокомментировали ситуацию. По данным СМИ, в марте-апреле 2020 года численность сотрудников на заводе в Калифорнии составляла около 10 тысяч человек. Таким образом, за девять месяцев заразилось 4,5% работников.

Напомним, 11 мая 2020 года Маск неожиданно объявил в "Твиттере", что вновь открывает завод, несмотря на закрытие всего округа из-за коронавируса. Изобретатель предлагал арестовать его прямо в цеху и в итоге добился разрешения на работу предприятия. За несколько недель до этого гендиректор Tesla ставил под сомнение серьёзность пандемии и называл нарушающими права человека ковидные ограничения.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Профессор объяснил, кому противопоказано поститься

вчера в 23:34

"Опасное заблуждение": Астрофизики раскритиковали идею Маска о колонизации Марса

вчера в 17:58

Водомёты, вандализм и раненые полицейские: акция Black Lives Matter в Бельгии переросла в беспорядки — видео

вчера в 22:31

"Страх и ужас": Вокалистка Little Big рассказала о домогательствах "огромного толстого дяденьки-массажиста"

сегодня в 00:16

Суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос

сегодня в 00:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1