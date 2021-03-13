Профессор объяснил, кому противопоказано поститься

15 марта у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится 48 дней, до 1 мая, когда состоится главный христианский праздник — Пасха. Кому лучше воздержаться от поста, объяснил заслуженный врач России, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

"Когда человек болеет, диету, если она не связана с каким-либо серьёзным заболеванием, а также пост, ему лучше не соблюдать. Больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать. Ковид — тяжёлая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание", — сказал медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Тем же, кто решил поститься, доктор посоветовал прислушиваться к своему организму. Врач напомнил, что на протяжении строгого поста разрешается в определённые дни есть рыбу, морепродукты и даже поддержать силы вином, но впадать в крайности не стоит, ведь перегибы и чрезмерности — от лукавого. Карабиненко согласился со священниками в том, что главное во время поста — это мысли и поступки.

Также профессор отметил, что для сохранения сил и здоровья организма необходимо сбалансированно питаться. Это значит, что соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. Норма мяса в сутки для женщин 70–80 граммов, для мужчин — 100–120. Однако при тяжёлом труде или болезни следует питаться усиленно и потреблять больше мяса, заключил врач.

А 14 марта православные встречают Прощёное воскресенье и провожают Масленицу. Для тех, кто перед Великим постом намерен вкусить блинов, диетолог рассказал о самых опасных начинках.

Авторы