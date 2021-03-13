Пушков назвал условие для масштабного конфликта в Донбассе
Парламентарий считает, что сам по себе он не возникнет.
Фото © Twitter / Alexey_Pushkov
Сенатор Алексей Пушков оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о возможности возникновения масштабного конфликта в Донбассе.
"Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмётся широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет", — отметил политик в своём телеграм-канале.
Также он прокомментировал желание Кравчука включить в переговоры по урегулированию США. По мнению парламентария, Вашингтон будет играть на стороне Киева.
Пушков привёл в пример американского спецпредставителя, который не побывал ни в Донецке, ни в Луганске и лишь "чего-то вещал" со страниц газет.
"США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров", — заключил сенатор.
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Напомним, 13 марта глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе и заявил о необходимости подключить к переговорам США.
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