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Пушков назвал условие для масштабного конфликта в Донбассе

Парламентарий считает, что сам по себе он не возникнет.

13 марта 2021, 22:53

Фото © Twitter / Alexey_Pushkov

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о возможности возникновения масштабного конфликта в Донбассе.

"Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмётся широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет", — отметил политик в своём телеграм-канале.

Также он прокомментировал желание Кравчука включить в переговоры по урегулированию США. По мнению парламентария, Вашингтон будет играть на стороне Киева.

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Пушков привёл в пример американского спецпредставителя, который не побывал ни в Донецке, ни в Луганске и лишь "чего-то вещал" со страниц газет.

"США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров", — заключил сенатор.

Напомним, 13 марта глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе и заявил о необходимости подключить к переговорам США.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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