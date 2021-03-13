В Госдуме оценили прогноз Кравчука о конфликте в Донбассе: Скоро сигнал в космос пошлют о помощи

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя прогноз первого президента Украины Леонида Кравчука о масштабном конфликте в Донбассе, не исключил, что всё к этому идёт.

"Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Всё что угодно — скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять минские соглашения", — отметил парламентарий в интервью РИА "Новости".

Бальбек подчеркнул, что Донбасс — это "кровавая рана" на теле Украины, хотя Кравчуку хотелось бы, чтобы этой проблемой занимался весь мир.

Что же касается идеи экс-президента привлечь к переговорам по урегулированию США, депутат напомнил, что Вашингтон зарекомендовал себя агрессором и меняет условия в одностороннем порядке, поэтому "никто его слушать не будет".

Ранее, в конце января, Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.

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