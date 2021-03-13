Футболиста юношеской команды "Локомотива" избили после матча с "Чертаново"
Спортсмен получил сотрясение мозга и перелом.
Фото © Pixabay
Футболиста юношеской команды "Локомотива" Максима Шнапцева избили после матча с "Чертаново". Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на три не связанных друг с другом источника.
"У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию", — рассказал один из инсайдеров.
Он добавил, что нападавшие были игроками "Чертаново". Причины конфликта пока не известны.
В "Локомотиве" заявили, что ответственные лица уже занимаются этим вопросом, официальное заявление последует в воскресенье.
В Российском футбольном союзе также прокомментировали ситуацию.
"В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами "Локомотив" и "Чертаново". Подчеркнём, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы", — заявили в РФС.
Адвокат Андрей Князев считает, что виновников происшествия могут привлечь к ответственности по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц. Нападавшим, по словам юриста, грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в прошлом году также произошёл громкий инцидент, связанный с дракой на футбольном поле. Экс-игрок сборной России Роман Широков в августе избил арбитра во время любительского матча. Спортсмену не понравилось, что Никита Данченков назначил пенальти в пользу команды соперника, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью.
В декабре суд вынес Широкову наказание — 100 часов общественных работ за избиение арбитра. А вот Данченков настаивал на более жёстком вердикте и добивался переквалификации статьи — с лёгкого причинения вреда здоровью до покушения на убийство. Бутсы Широкова, в которых он избил судью, были проданы за 100 тысяч рублей.
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