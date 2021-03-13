"Пронесла любовь к музыке через всю жизнь": В Москве простились с народной артисткой Людмилой Лядовой

В Москве простились с Людмилой Лядовой. Видео © LIFE

13 марта в Москве прошли похороны и прощание с композитором и певицей Людмилой Лядовой. Панихида состоялась в Новодевичьем монастыре, отдать дань памяти народной артистке РСФСР пришли десятки поклонников и друзей.

"Это огромнейшая утрата, потому что ушла из жизни абсолютно талантливый человек, которая пронесла любовь к музыке через всю жизнь и дала очень много нашему молодому поколению. Я преклоняюсь перед этим человеком", — рассказал Лайфу председатель Союза композиторов Московской области Владимир Вовченко.

По его словам, Лядова постоянно посещала концерты в их организации и не растеряла своих навыков музицирования, даже когда плохо видела. Артистку выводили на сцену, но левой рукой она идеально попадала в бас, а правой — в ноты мелодии.

Куратор Московского дома ветеранов Гульмира Эминова добавила, что после выступлений ветераны аплодировали Лядовой стоя. Композитор много лет подряд бескорыстно участвовала в мероприятиях, была светлым и очень талантливым человеком.

Как сообщал Лайф, народную артистку РСФСР похоронили на Кунцевском кладбище.

Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Её самые популярные песни — "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой есть оркестровые, фортепианные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка". Народная артистка скончалась на 96-м году жизни 10 марта. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом. Позднее стала известна причина её смерти.

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