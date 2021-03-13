Адвокаты рассказали, что вменяется задержанным на форуме в Москве
В настоящее время всех уже отпустили.
Евгений Ройзман и Илья Яшин. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
Задержанным 13 марта в Москве на форуме "Муниципальная Россия" вменяется участие в нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвокатов.
"Я только что вышел из ОВД "Измайлово", там сейчас отпустили всех задержанных. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ", — рассказал юрист Леонид Соловьёв.
По его словам, речи об обвинениях в нарушении санитарных норм уже не идёт. Также никто не заявлял о возбуждении уголовного дела по итогам мероприятия.
Адвокаты Сергей Тельнов и Дмитрий Захватов подтвердили, что и их доверителям вменяется статья 20.33 КоАП РФ.
Напомним, утром 13 марта в Москве сотрудники полиции задержали нескольких участников форума муниципальных депутатов, который проходил в гостинице "Измайлово". Среди них — глава Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин, мундеп от Тимирязевского района Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
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