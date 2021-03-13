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В МВД назвали число задержанных на форуме депутатов в Москве

Им могут грозить штрафы от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

13 марта 2021, 13:22
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Порядка 200 человек задержаны на съезде "Объединённых демократов"* в гостинице на Измайловском шоссе в Москве. Они доставлены в территориальные органы внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по столице.

"В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан (представителей общественной организации) предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ", — говорится на сайте управления.

На форуме в Москве задержали Илью Яшина и Евгения Ройзмана

На форуме в Москве задержали Илью Яшина и Евгения Ройзмана

Как позднее уточнила ТАСС Марина Литвинович, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, им вменяют статью 20.33 КоАП РФ об осуществлении деятельности в РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Согласно закону, по этой статье человеку грозит административный штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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