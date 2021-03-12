В Госдуме предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях

Депутат адресовал письмо с данным предложением на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В его тексте народный избранник уточнил, что сейчас уголовным и административным законодательством предусмотрена ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования, но для участников несанкционированных акций подобных мер не предусмотрено. В качестве наказания он предлагает применять штрафы, аналогичные тем, что уже есть за нарушение порядка официального использования государственных символов: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юрлиц.