В Госдуме предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях
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Для физлиц размер штрафа может составить от двух до трёх тысяч рублей.
В России необходимо ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
Депутат адресовал письмо с данным предложением на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В его тексте народный избранник уточнил, что сейчас уголовным и административным законодательством предусмотрена ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования, но для участников несанкционированных акций подобных мер не предусмотрено. В качестве наказания он предлагает применять штрафы, аналогичные тем, что уже есть за нарушение порядка официального использования государственных символов: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юрлиц.
"Прошу вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях", — цитирует RT письмо Фёдорова.