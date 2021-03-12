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Опубликовано 12 марта 2021, 19:55

В Госдуме предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях

Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Для физлиц размер штрафа может составить от двух до трёх тысяч рублей.

В России необходимо ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Депутат адресовал письмо с данным предложением на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В его тексте народный избранник уточнил, что сейчас уголовным и административным законодательством предусмотрена ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования, но для участников несанкционированных акций подобных мер не предусмотрено. В качестве наказания он предлагает применять штрафы, аналогичные тем, что уже есть за нарушение порядка официального использования государственных символов: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юрлиц.

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"Прошу вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях", — цитирует RT письмо Фёдорова.

А ещё Лайф писал, что под Рязанью придумали новый штраф — за стоящую у дома машину. Там на имя местного жителя пришло письмо от администрации Рязанского района с уведомлением о возможном штрафе, причём немаленьком — от 500 до 5000 рублей. Также ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку детей из общественного транспорта.

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Алексей Дёмин
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